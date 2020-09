In der Nähe des Spielplatzes im Grünzug Wallgasse in Neustadt ist es am Samstag gegen 17 Uhr zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei berichtet, hat nach ersten Erkenntnissen ein 26-Jähriger einem 28-jährigen Neustadter vermeintlich grundlos mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte stürzte beim Fluchtversuch. So kam es, dass er erneut einen Faustschlag ins Gesicht bekam. Durch die Schläge und den Sturz erlitt der Mann eine Platzwunde am Kopf, sowie Schürfwunden am Knie. Sowohl der Beschuldigte als auch der Geschädigte waren „nicht unerheblich alkoholisiert“, wie die Polizei in ihrer Pressemeldung angibt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06321/8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.