Etwa zehn Personen sollen sich am Samstag kurz nach 21 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Neustadter Talstraße geprügelt haben. Laut Polizeibericht hatte eine Zeuge die Schlägerei gemeldet. Als die Polizei mit mehreren Streifenwagen eintraf, waren nur noch der Geschädigte sowie dessen Bekannte am Ort. Das 22-jährige Opfer musste wegen einer Platzwunde am Kopf im Krankenhaus versorgt werden. Zum Tatgeschehen gab es der Polizei zufolge nur wenige Angaben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Neustadter Polizei telefonisch unter 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.