Die Neustadter Polizei ermittelt wegen einer Schlägerei auf der Festwiese. An der Auseinandersetzung am Mittwochabend gegen 20.20 Uhr waren laut den Ermittlern mindestens drei Personen beteiligt. Ein Zeuge habe beobachtet, wie zwei Männer auf einen am Boden liegenden Mann eintraten. Anschließend entfernten sich alle drei zu Fuß in unterschiedliche Richtungen von der Festwiese. Zwar wurde direkt eine Fahndung eingeleitet, aber die Polizei konnte die drei Personen nicht ausfindig machen. Dem Zeugen zufolge sollen sich die drei Prügelknaben in einer osteuropäischen Sprache unterhalten haben. Weitere Hinweise von Zeugen an die Neustadter Polizei unter Telefon 06321 8540.