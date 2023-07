Auf dem Eselshautfest in Mußbach ist es laut Polizei am Freitagabend im Bereich der Bühne zu einer Schlägerei gekommen, an der mehrere Personen beteiligt gewesen seien. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung. Das Fest sei sehr gut besucht gewesen, so die Polizei. Gegen 2 Uhr war das Fest beendet. Das Gelände habe vom Sicherheitsdienst ohne weitere Vorkommnisse geleert werden können.