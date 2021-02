Die kommunale Kindertagesstätte „Pauluskirche“ bleibt vorerst geschlossen. Grund ist eine Schimmelbildung in Folge von Feuchtigkeit, die ein externer Gutachter festgestellt hat. In dem seit Dienstagnachmittag vorliegenden Gutachten heißt es, dass eine Gesundheitsgefährdung nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden könne. Aus diesem Grund hat sich die Gemeindeverwaltung dazu entschlossen, die Kindertagesstätte bis auf Weiteres zu schließen. Betroffen sind 35 Kinder, die dort in insgesamt zwei Gruppen betreut werden. Den durch die Corona-Pandemie derzeit geltenden Regelbetrieb bei dringenden Bedarf nutzen im Schnitt 15 bis 20 Kinder, die von der Schließung nun akut betroffen sind. In einem ersten Schritt sollen Kinder, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung angewiesen sind, ab Freitag auf die Kita „Haus Kunterbunt“ ausweichen können, wo ein Mehrzweckraum zu einem weiteren Gruppenraum umfunktioniert wird. Der heutige Donnerstag wird mit einem Waldtag überbrückt. Langfristig sollen die Kinder in anderen Ausweichräumen unterkommen, eventuell im früheren Versammlungsraum der Feuerwehr. Die Verwaltung führt auch Gespräche mit anderen Trägern über eine eventuelle Nutzung von Räumlichkeiten, die nicht im Besitz der Gemeinde sind.