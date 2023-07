Erneut muss die Schillerstraße in Richtung Innenstadt oberhalb des Hauptbahnhofs für mehrere Tage gesperrt werden. Grund sind Bauarbeiten für die neue Rinne.

Wie die Stadt mitteilt, wird es aufgrund der Stützwandsanierung von Mittwoch bis voraussichtlich Samstag, 19. bis 22. Juli, zu Verkehrseinschränkungen in der Schillerstraße kommen. Nach den Betonarbeiten wird nun auf der gesamten Länge zwischen der Zwockelsbrücke und der Alban-Haas-Straße eine neue Rinne zwischen Gehweg und Fahrbahn hergestellt. Deshalb muss die stadteinwärts führende Fahrspur gesperrt werden – wie schon Ende Juni.

Ab Mittwoch gegen 7 Uhr ist von der Hambacher Höhe kommend für mehrere Tage keine Durchfahrt durch die Schillerstraße (ab Hausnummer 20) über die Zwockelsbrücke bis zur Landauer Straße (B39) möglich. Es kann also auch nicht nach links in den Alten Viehberg und die Karolinenstraße eingebogen werden. Entsprechend kann aus der Berg- und Karolinenstraße sowie vom Alten Viehberg nur nach rechts (bergauf) in die Schillerstraße eingebogen werden. Stadteinwärts werden innerörtliche Umleitungen – unter anderem über die Stiftstraße zur B39 – ausgeschildert. Zudem wird von Hambach kommend über die Mittelhambacher Straße oder die Dr. Siebenpfeiffer-Straße auf die B39 geführt.

Busse eventuell verspätet

Damit der Verkehr auf den Umleitungsstrecken fließen kann, werden einzelne Haltverbote eingerichtet, vor allem in der Stiftstraße. Linienbusse fahren ebenfalls Umleitungen, weshalb es zu leichten Verspätungen kommen kann. Es sollen aber alle Haltestellen angefahren werden.

Mit einer Ampel statt der Einbahnstraßenlösung zu arbeiten. ist laut Stadt aufgrund der bestehenden Ampel an der Landauer Straße nicht möglich. Dies würde zu erheblichen Rückstaus führen.

Mit dem Bau der Rinne geht die 350 Meter lange, seit Mai 2022 bestehende Baustelle auf die Zielgerade. Die Stützwand wies wesentlich größere Schäden auf als einkalkuliert, weshalb der darauf befindliche Gehweg mit erheblichem Aufwand komplett neu hergestellt werden musste. Aktuell wird auch ein neues Geländer installiert. Bis Ende August sollen alle noch ausstehenden Arbeiten abgeschlossen sein.

Auf der Zielgeraden

Der neue Fußgängersteg als Direktverbindung zwischen Hauptbahnhof und Schiller-/Alban-Haas-Straße soll noch in diesem Spätsommer geöffnet werden, sobald die Stützmauersanierung abgeschlossen und die an der Kreuzung geplante Mobilitätszone mit Fahrradständern, Bushaltestelle, Taxistand und Car-Sharing eingerichtet ist.

Etwa ab September soll dann der zweite Abschnitt der Stützwandsanierung folgen: Bis ungefähr November wird im oberen Bereich der Schillerstraße, zwischen den Hausummern 28 und 38 (stadtauswärts kurz vor der Kurve) gearbeitet.