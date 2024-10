Im östlichen Teil der Neustadter Schillerstraße sollte das Parken eigentlich schon lange etwas kosten. So hatte es die Stadt angekündigt. Doch dann stellte man fest, dass für korrektes Parken wohl erst Stellplätze wegfallen müssten. Dagegen protestierten Anwohner. Der Beigeordnete Bernhard Adams ist aber überzeugt, dass die Anwohner künftig ohne Probleme Parkplätze finden werden, wenn sie erst Geld kosten – was bald der Fall sein soll. Für Pendler bedeutet das, dass sie kostenlosen Parkplätze in Bahnhofsnähe verlieren. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.