Ein Kind einer zweiten Klasse der Haßlocher Schillerschule ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Angaben des Gesundheitsamts besteht kein Ansteckungsrisiko für die Mitschüler. Die Kinder können am Montag wieder in den Unterricht kommen.

Die Eltern des Kindes hätten die Schulleitung am Donnerstag über das positive Testergebnis informiert, so die Gemeindeverwaltung auf Anfrage. Das Kind habe krankheitsbedingt schon länger gefehlt und deshalb nicht am Unterricht teilgenommen. Trotzdem habe Schulleiterin Gila Serr in Absprache mit der Klassenlehrerin die Kinder der zweiten Klasse am Donnerstag vorsichtshalber nach Hause geschickt, um das weitere Vorgehen mit dem Gesundheitsamt abzuklären. Alle Eltern der betroffenen Kinder seien darüber informiert worden. Bei der Rücksprache am Freitag habe das Gesundheitsamt erklärt, dass von dem positiv getesteten Kind für die Mitschüler kein Ansteckungsrisiko ausgehe, da das Kind schon längere Zeit nicht in der Schule gewesen sei. Daher können die Schüler der betroffenen zweiten Klasse am Montag wieder ganz normal zur Schule kommen. Darüber habe die Schule die Eltern informiert.