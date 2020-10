Nüsse, Äpfel, hier und da noch ein paar Feigen: Im Herbst bieten unsere heimischen Pflanzen so einige Leckereien an. Dem einen schmecken sie pur am besten, dem anderen im Kuchen oder in der Konfitüre. Doch nicht alles, was an Bäumen oder Sträuchern hängt, darf man sich in die eigene Tasche oder ins Körbchen legen – oder direkt verschlingen. Seit den 1970er-Jahren gilt der sogenannte Mundraub als Diebstahl. Nicht aber auf den städtischen Flächen. So erlaubt es die Stadt seit 2014 ausdrücklich, Obst von ihren 3000 bis 4000 Bäumen zu ernten. Schließlich kann sie die süßen Früchtchen nicht selbst verwerten.

Doch auf den ersten Blick ist oft nicht erkennbar, was denn nun eine städtische und was eine private Fläche ist. So kam der Gimmeldinger Ortsvorsteherin Claudia Albrecht die Idee, an den entsprechenden Stellen Schilder aufzustellen. Das Schöne daran: Es sind keine Verbotsschilder, sondern „Ausdrücklich erlaubt“-Schilder. Denn wer eine solche Tafel sieht, darf sich ganz ohne schlechtes Gewissen und ohne eine Straftat zu begehen an den Obstbäumen laben. „Das Obst verdirbt nicht, und Familien freuen sich, wenn sie es holen und verzehren können“, ist Albrecht überzeugt. Und, so steht es auch auf den Tafeln: Es ist „garantiert alles bio“.

Schilder rund um Neustadt

Gemeinsam mit dem Umweltamt wurden rund 50 Schilder erstellt, jeder Ortsteil hatte zuvor seinen Bedarf benannt. Gemeindehelfer haben sie nun in allen Ortsteilen aufgestellt. Darauf ist übrigens auch eine sehr berechtigte Bitte vermerkt: „Bitte traktieren Sie die Bäume nicht mit Stangen, reißen Sie keine Äste ab und hinterlassen Sie auch sonst möglichst wenig Flurschaden.“ Gar nicht blöd, wenn man bedenkt, wie viele Bäumchen rings um Neustadt zuletzt beschädigt oder zerstört worden sind ...