„Hinweise zur wegweisenden und touristischen Beschilderung für den Radverkehr in Rheinland-Pfalz“, in leichter Sprache Schilder, die Radfahrer in Neustadt die Richtung angeben sollen, werden in diesen Tagen instandgesetzt – sowohl in der Kernstadt als auch in den Weindörfern. Darüber hat die Stadtverwaltung informiert. Unter anderem würden verdrehte und/oder verbogene Schilder gerichtet, abgeknickte Pfosten erneuert oder zugewachsene Schilder freigeschnitten. Dabei kann es zu Behinderungen kommen. Die Arbeiten sollen am Donnerstag beginnen und voraussichtlich bis Anfang Juli dauern. Rund 20.000 Euro würden investiert. Insgesamt unterhält Neustadt rund 75 Kilometer beschilderte Radwege. Alle drei Jahre werden die Hinweiszeichen auf Vordermann gebracht.