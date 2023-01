In der Silvesternacht haben Unbekannte in der Probstgasse (Haardt) eine Stange, an der Verkehrsschilder und ein Papierkorb befestigt sind, aus dem Boden gerissen und glücklicherweise an Ort und Stelle liegen lassen. Laut der städtischen Ordnungsbehörde sind keine weiteren Fälle von Vandalismus im Zusammenhang mit dem Jahreswechsel bekannt. Der städtische Bauhof wird das Verkehrsschild samt Mülleimer und Müllbeutelbehälter wieder aufstellen, heißt es aus dem Rathaus.