Auf der Schiedsrichtersitzung des Fußballkreises Rhein-Mittelhaardt mit Neuwahlen im Vereinsheim des SV Geinsheim dauerte das Wahlprozedere so kurz wie nie zuvor.

„Wir haben dafür nur eine Viertelstunde gebraucht. Meine Frau hat sich sehr gewundert, dass ich so schnell wieder zu Hause gewesen bin“, verrät Andreas Schlick, Schiedsrichter des 1. FC 23 Hambach, lachend.

63 anwesende Wahlberechtigte bestätigten Schiedsrichter-Obmann Frank Roß sowie seinen Stellvertreter Stephan Rüdiger einstimmig in ihren Ämtern. Lars Busch wurde als Nachfolger von Julian Kuhn zum Lehrwart gewählt. Beisitzer sind Jochen Julino, Marcel Laqué und Laura Jessica Schneider. Der bisherige Beisitzer Carsten Gassmann kandidierte nicht mehr. Bei den Ehrungen erhielten Bernd Ottmann für herausragende Leistungen die Ehrenamtsuhr des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und Thomas Brech für 30 Jahre als Schiedsrichter die goldene Verdienstnadel. Bei der DFB-Aktion „Danke Schiri“ wurden in der Altersklasse U50 Garsten Gassmann, in der Klasse Ü50 Klaus Veth ausgezeichnet.