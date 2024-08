Madalina Popescu hat ein Faible für Altes. Das beschränkt sich aber nicht nur auf Flohmarktschätze in ihrem Laden. Die Lust aufs Kreativsein hat sie zur Möbelrestauration gebracht. Aus ihrem Hobby will sie nun ein Geschäft machen.

Seit etwas mehr als einem Jahr verkauft Madalina Popescu in ihrem Laden Schick mit wenig Geld in der Landauer Straße 2 Exemplare aus ihrer Privatsammlung, die sie auf Flohmärkten und Haushaltsauflösungen ergattert hat. „Ich habe mehrfach über eine Schließung nachgedacht“, räumt die 42-Jährige im RHEINPFALZ-Gespräch ein. Der Grund: die Lage ihres Geschäfts. Gerade durch die stark befahrene B39 vor ihrer Ladentür sei Laufkundschaft rar und die Kundenfrequenz niedrig. Das Geschäft nebenan, ein Kosmetikladen, habe aus den gleichen Gründen bereits geschlossen.

Für Popescu ist das in gewisser Hinsicht ein Glücksfall: Denn solange bis ein neuer Mieter gefunden ist, darf sie den Verkaufsraum nebenan als Ausstellungsraum für ihr neues Angebot nutzen: Die gebürtige Rumänin hübscht per Hand alte Möbelstücke auf. Angefangen habe alles mit einem Schrank, den sie für den Geburtstag ihrer kleinen Tochter neu gestaltet habe, erzählt sie. Eine Bekannte sieht das Geschenk und gibt daraufhin eine eigene Bestellung auf: Sie will einen chinesischen Hochzeitsschrank in neuem Gewand haben. „Es kamen dann immer mehr Interessenten, es hat sich rumgesprochen, sodass ich dachte, ich probiere es mal in diese Richtung.“

„Befreit mich von allen Gedanken“

Auf Möbelrestauration ist die 42-Jährige nach eigenen Aussagen durch Videos im Netz gekommen, in denen Kreative ihre Ideen teilen. „Ich war von Anfang an begeistert von den Ergebnissen und habe mich in meine ersten Stücke direkt verliebt. Das macht so Spaß und befreit mich von allen Gedanken.“ Die genutzte Technik komme aus den USA und werde hier noch kaum verwendet, erklärt sie. „Jedes Stück ist ein handgemachtes Unikat.“

Für Erwachsene sind die Motive öfter edel als bunt. Foto: madalina Popescu/gratis

Die gebrauchten Möbel als Grundlage können Kunden entweder mitbringen oder Popescu kauft selbst welche an. Dann werden die Stücke abgeschliffen, gesäubert und mit einem Kitt-Mittel behandelt, bevor Popescu ihnen mit extra aus Übersee importieren Farben händisch und mit modellierten Schablonen – Kunden können hier Wünsche äußern – neues Leben einhaucht. Zum Schluss wird noch eine Versieglung aufgetragen. „Ich weiß, der Markt ist schwer“, sagt Popescu, die ihre Waren auch online über Ebay und Vinted vertreibt, „aber es ist meine Leidenschaft, ich sehe Tag für Tag den Fortschritt und bin glücklich, wenn meine Kunden am Ende glücklich nach Hause gehen.“

Kontakt

Bestellungen nimmt Madalina Popescu direkt im Laden, per E-Mail pmadalina877@gmail.com an oder via WhatsApp unter Telefon 0162 6060389 entgegen.