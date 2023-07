Wie in Neustadt Optik und Sicherheit vereint werden.

Fährt man durch die Pfalz mit ihren engen Gässchen, den alten, großen Winzerhäusern, die sich dicht an dicht hintereinander reihen, dann überwiegt nicht etwa der Eindruck der Enge – was man zunächst vermuten könnte. Die Pfälzer kennen einen Kniff, ihre Städtchen und Dörfchen charmanter wirken zu lassen. Die vielen Pflanzen und Blumen an Fenstern, Eingängen und in Höfen schaffen ein positives und offenes Bild.

Aus jedem Stückchen Erde wachsen üppig blühende Geranien – auf Pfälzisch: „Scheranien“. Scheinbar ist sie die Standardpflanze für Dorfverschönerung, eine wunderbare, anspruchslose, langblühende und somit sehr bodenständige Pflanze, die sich überall entfaltet. Auch dann, wenn man sie auf außergewöhnliche Weise in Szene setzt, blüht sie unverdrossen.

Blühende Warnung

So wie in der Kurpfalzstraße, wo man einen Blumentopf so präpariert hat, dass nicht nur oben, sondern auch aus den Seiten des Topfes Geranien ans Licht drängen. Befestigt wurde der Topf auf einem rot-weiß lackierten Stab, der zur Sicherheit angebracht wurde. Er stellt eine Warnung dar, aufpassen sollen die Autofahrer und Passanten.

Kurzerhand – und damit einer sehr pfälzischen Attitüde folgend – wurden die „Scheranien“ obenauf montiert. Die Warnung bleibt, sie sieht nur freundlicher aus und gleicht nun einem pfälzisch-charmanten Ausrufezeichen.