Am Montag sind in Neustadt an zwei Autos die Seitenscheiben eingeschlagen und Wertsachen gestohlen worden. Die Ermittlungen dauern an, die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen. Ein Fall passierte auf einem Parkplatz in der Landauer Straße. Hier wurde aus einem Peugeot das Autoradio gestohlen. Der zweite Fall passierte in der Flugplatzstraße in Lachen-Speyerdorf. Dort wurde aus einem Fiat ein Geldbeutel gestohlen. Hinweise von Zeugen an die Polizei: Telefon 06321 8540.