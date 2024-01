Den deutschen Boulevardkomödien-Klassiker „Pension Schöller“ nimmt sich die „Neustadter Schauspielgruppe“ in diesem Jahr als Sommerstück für ihr Freilichttheater im Park der Villa Böhm vor. Das Lustspiel von Carl Laufs und Wilhelm Jacoby wurde 1890 in Berlin uraufgeführt und auch mehrfach verfilmt. Es handelt vom Gutsbesitzer Klapproth, der zu gerne einmal von seinem Neffen Alfred, den er dafür finanziell zu unterstützen verspricht, eine Irrenanstalt von innen gezeigt bekommen und echte Irre erleben möchte. Alfred zeigt seinem Onkel stattdessen aber die Pension Schöller, deren Gäste allesamt ziemlich exzentrisch sind. Klapproth, der die Gäste wirklich für Irre hält, amüsiert sich prächtig. Schwierig wird es allerdings, als er auf seinem Gut später von diesen vermeintlichen Irren besucht wird. Regie bei dem Stück führt Christian Reif. Die Premiere ist am Samstag, 22. Juni, vor der Villa Böhm. Bis 21. Juli sind insgesamt zehn Aufführungen geplant. Der Kartenvorverkauf beginnt im Mai bei Tabak Weiss. Wie Pascal Bender, der Vorsitzende der Schauspielgruppe, auf Nachfrage ebenfalls mitteilt, wird die dienstälteste Neustadter Laientheatergruppe in diesem Jahr kein Winterstück auf die Bühne bringen.