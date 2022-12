Erstmals in ihrer Geschichte inszeniert die Neustadter Schauspielgruppe ein Winterstück gänzlich auf Pfälzisch: die auch durch verschiedene Verfilmungen bekannte Boulevardkomödie „Ein seltsames Paar“ von Neil Simon unter dem Titel „Ä komisches Päärsche“. Premiere ist am 29. Januar in der Alten Aula des Leibniz-Gymnasiums.

Das Stück wurde 1965 unter dem Titel „The Odd Couple“ am Broadway uraufgeführt. Zu Weltberühmtheit gelangte es 1969 durch die Verfilmung mit dem Komikerduo Jack Lemmon und Walter Matthau, für die der Autor Neil Simon auch einen Drehbuch-Oscar erhielt. 1998 gab es eine Fortsetzung, ebenfalls mit Lemmon und Matthau. Auch im deutschen Fernsehen gab es mehrere Adaptionen, so eine mit Harald Juhnke und Eddi Arent und eine weitere mit Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht.

Im Kern geht es um zwei höchst gegensätzliche Charaktere, von Beruf beide Fernsehjournalisten, die sich plötzlich gemeinsam in einer Wohnung wiederfinden: Der eine ist ein Charmeur und Hedonist, der unbekümmert in den Tag hinein lebt, am liebsten auswärts isst und seine Unterkunft verlottern lässt, der andere ein selbstmordgefährdeter Hypochonder, Kontroll- und Ordnungs-freak, der unaufhörlich putzt, plant und spart und vor der Pokerrunde sogar die Karten desinfiziert.

In der Neustadter Inszenierung von Isolde Opielka stehen Uwe Hörner, Dietmar Koch, Andreas Müller, Siegfried Kralik, Timo Auer, Simon Siener, Christine Bachtler und die Regisseurin selbst auf der Bühne. Aufgeführt werden soll das Stück sechsmal – nach der Premiere am 29. Januar auch noch am 3./4./5. sowie 10. und 11. Februar, jeweils um 20 Uhr, nur sonntags um 17 Uhr. Der Vorverkauf über Tabak Weiss in Neustadt hat in dieser Woche begonnen.