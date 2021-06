Die Neustadter Schauspielgruppe meldet sich zurück: Und weil wegen Corona ohnehin alles anders ist, spielt das Ensemble im Sommer ihr Winterstück „Nacht, Mutter“, und das auch nicht im Park der Villa Böhm, sondern im Kulturhof 1590 in Maikammer. Die Schauspielgruppe ist das erste deutschsprachige Amateurtheater, das das vielfach ausgezeichnete Stück von Marsha Norman aufführen darf, in dem es um die Untiefen des Zusammenlebens von Mutter und Tochter geht. Spieltermine sind am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Juni, Freitag, 25. Juni, und Freitag, 2. Juli, jeweils um 20 Uhr. Karten zu 15, ermäßigt 12 Euro, gibt es nur per E-Mail an nadine@ibelshäuser.de, pro Vorstellung sind 20 Gäste zugelassen.