Die Neustadter Feuerwehr ist am Montagabend zu einem Einsatzort gerufen worden, der 200 Meter von der Hauptfeuerwache entfernt war – an der Einmündung von der Ludwig- in die Lindenstraße. Die Polizei war darüber informiert worden, dass dort Schaum auf der Straße ist, und forderte dann die Feuerwehr an. Wie die Wehrleute berichten, war der Schaum auf einer Länge von etwa 50 Metern verteilt. Der Einsatzleiter ließ die Gefahrenstelle absichern. Der Schaum wurde dann mit Wasser verdünnt und von der Fahrbahn gespritzt. Die Feuerwehr vermutet, dass etwas runtergefallen und aufgeplatzt ist, was den Schaum verursacht hat. Den Angaben zufolge bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Umwelt. Im Einsatz stand die Feuerwehr mit sieben Einsatzkräften und einem Löschfahrzeug.