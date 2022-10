Der Schaufensterwettbewerb anlässlich des Deutschen Weinlesefestes ist beendet. Alles drehte sich um das Thema Wein – der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Zehn Geschäfte haben die Herausforderung dieses Jahr angenommen. Tendenz in der Kellereistraße landete am Ende vor der Parfümerie Schütt (Schütt) und Andrea Mode in der Friedrichstraße auf Platz drei. Organisiert und umgesetzt hatte den Wettbewerb die Willkomm-Gemeinschaft Neustadt, die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) und die Tourist, Kongress und Saalbau GmbH (TKS). Untere allen, die mit ihren Stimmen teilgenommen hatten, verloste die Stadt Preise. Charlotte Merkel (Willkomm-Gemeinschaft Neustadt), Susanne Schultz (Citymanagerin) und Andrea Doll (Geschäftsführerin der TKS/Abteilungsleiterin Stadtmarketing) zogen die Gewinner, die anschließend Post erhielten.