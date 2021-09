Pünktlich zur Eröffnung des Weingartens am Saalbau starten Willkomm-Gemeinschaft, Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) und die TKS (Tourist, Kongress und Saalbau GmbH) auch wieder einen Schaufensterwettbewerb. Die Händler und Ladenbetreiber in der Stadt sind dabei dazu aufgerufen, ihre Schaufenster zum Thema „Wein & Weingenuss“ zu dekorieren. Die Aktion läuft vom 16. bis 3. Oktober. Dazu findet auch eine große Abstimmung samt Verlosung von Preisen statt. Die Willkomm will mit einer Liste auf ihrer Homepage www.willkomm-neustadt.de auf alle teilnehmenden Betriebe aufmerksam machen. Ziel sei es, so die Organisatoren, den Weingarten und das Thema Wein durch die Schaufenster-Deko flächendeckend in die Stadt zu holen.