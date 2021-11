Zwei männliche Täter haben am frühen Samstagmorgen das Schaufenster eines Tabakwarenladens in der Neustadter Friedrichstraße eingeschlagen und Feuerzeuge im Wert von rund 50 Euro entwendet. Laut Polizei ereignete sich die Tat gegen 5.12 Uhr, der Gesamtschaden liegt bei rund 1000 Euro. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung in der Umgebung konnten die Täter, die schwarze oder graue Kapuzensweatshirts getragen haben sollen, nicht mehr gestellt werden. Bereits in der Nacht auf Samstag hatten Unbekannte eine Schaufensterscheibe in der Badstubengasse beschädigt, indem sie laut Polizei einen Stuhl dagegen warfen. Der Schaden wird auf 600 Euro geschätzt. Auch hier blieb die Suche nach den Tätern erfolglos. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter Telefon 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.