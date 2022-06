Ein bislang unbekannter Täter hat nach Angaben der Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Neustadter Turmstraße die Schaufensterscheibe eines Geschäfts beschädigt. Angaben zur Schadenshöhe wurden nicht gemacht. Die Ermittlungen dauern an. Daher hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen. Diese sollen sich unter Telefon 06321 8540 bei der Inspektion melden.