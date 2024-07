Die Messe Maison & Jardin im Mußbacher Herrenhof ist trotz unbeständigen Wetters sehr gut besucht. Mehr und einige neue Aussteller zeigen Farbenfrohes im Retrolook. Warum die Schnakenplage ein Grund für den Besuch der Veranstaltung ist.

Bereits am Freitagmittag, kurz nach Eröffnung von Maison & Jardin im Mußbacher Herrenhof, gab es im Weindorf kaum mehr Parkplätze. Besucher strömten zu der Veranstaltung, die jährlich auf die Region wie ein Magnet wirkt. Auf dem Gelände des Herrenhofs, dem Hof des Weinguts Weik und dem Weinbiethof bieten 80 Aussteller aus ganz Deutschland ihre Waren aus den Bereichen Genuss, Mode, Schmuck, Pflanzen, Wohnaccessoires und Möbel an.

Es sind die hochwertigen Artikel und guten Ideen, die mit Geschmack und Stil – und durchaus mit Witz –, die Menschen schon seit vielen Jahren begeistern. „In diesem Jahr sind es mehr Aussteller als zuletzt“, sagt Sabine Hill, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit. Darunter seien auch einige neue Anbieter, so dass das Publikum einige Neuigkeiten entdecken könne, sagt sie. „Man mag Farbe“, weiß Hill. In diesem Jahr seien die Farbspiele der 70er und 80er vermehrt zu sehen. „Orange und moosgrün sind wieder da“, bestätigt Hill und verweist auf die Gartenmöbel-Anbieter. „Auch die Hollywoodschaukel und der Hängesessel sind wieder ein Thema.“

Ein Paradies für Genießer

Die preisliche Bandbreite ist groß. „Man kann richtig viel investieren, zum Beispiel beim Kauf eines Whirlpools oder eines Tütchens Trüffelchips für 5,60 Euro. Für jeden wird etwas geboten“, so die PR-Frau. Die Genussstände sind gut besucht. Die Delikatessen aus Wurstwaren, Käsevariationen, hochwertigen Olivenölen, Gin aus eigener Brennerei, leicht-luftigem Mandelgebäck oder Pestovarianten werden gerne verkostet. „Mhmm, lecker“, hört man häufig. Aber wie schmeckt eigentlich Cannabis-Pesto? Das Häppchen der Firma Timrott wird ein wenig skeptisch beäugt und dann doch probiert.

Ein Glas Sekt darf nicht fehlen, und um die Mittagszeit sind die Tische rund um die Speisestände schnell belegt. Drei Freundinnen aus Speyer, Schifferstadt und Deidesheim wandern von Stand zu Stand. Sie treffen sich jedes Jahr hier. Die schönen Pflanzen haben es ihnen angetan, auch den Schmuck von Meisteratelier Kissner schauen sie sich an. Mode ist natürlich immer ein Thema. „Man braucht zwar nichts, und trotzdem kann man den edlen und schicken Kleidern und Blusen kaum widerstehen“, weiß die Speyerin.

Fliegengitter boomen

Nicht weit entfernt werden Hüte probiert. „Einem Mann für alle Fälle steht der Hut für alle Fälle“, wird sicherlich nicht zum ersten Mal gelockt. Dass die diesjährige Mückenplage besonders in Speyer, Altrip und Gommersheim grassiert, merkt Fliegengitter Hauck. „Bereits nach drei Stunden fanden nicht nur Beratungen, sondern auch einige Verkaufsabschlüsse statt“, sagt Marc Ostermann, einer der neuen Geschäftsführer.

Schafe als Hocker vertreibt Katrin Wölki mit ihrer Firma Sheepskin. Die Schaffelle werden mittlerweile als Abfallprodukte gehandelt, denn für die Schafbauern lohnt sich der Vertrieb nicht mehr. Sheepskin kauft sie auf, lässt in kleinen Manufakturen die Holzarbeiten machen und übernimmt den Vertrieb. Von schwarz, weiß und braun bis hin zu pink und quietschbunt sind die Felle naturbelassen oder eingefärbt. „Die schönen Hocker machen gute Laune“, sagt Wölki. Obwohl sie nicht zu den preiswertesten Wohnaccessoires zählen, sind bereits zwei Schafe verkauft. „Die Käufer waren sofort herzverliebt“, sagt Wölki.

Info

Maison & Jardin ist am Samstag von 10 bis 18 sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Online-Tickets kosten 9 Euro, Karten an der Kasse kosten 10 Euro, Kinder bis einschließlich 17 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen haben kostenfreien Eintritt.