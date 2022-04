In der Nacht auf den 1. April sind in Lindenberg zwei Schafe, fünf Hühner und 200 Kilo Tierfutter aus einem Stall am oberen Ende der Hauptstraße gestohlen worden. Die Polizei geht davon aus, dass zum Abtransport ein Kraftfahrzeug genutzt wurde und bittet um Hinweise. Wer in der Nacht oder am frühen Abend außergewöhnliche Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Neustadt zu melden, Telefon 06321/8540.