Das Schadstoffmobil kommt wieder nach Neustadt: Wie die Stadtverwaltung mit Verweis auf den Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt (ESN) mitteilt, wird es am Freitag, 12. Juni, von 8 bis 11.45 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr sowie am Samstag, 13. Juni, von 8 bis 12.30 Uhr auf dem Wertstoffhof, Nachtweide 7b, Station machen. Das Schadstoffmobil stehe am Hinterausgang bei der Einfahrt zum städtischen Bauhof. Verbraucher können Pflanzen- und Holzschutzmittel, Reinigungsmittel, Altfarben, Lösungsmittel, sonstige Chemikalien und Spraydosen abgeben. Eine Terminbuchung ist nicht notwendig. Abfälle wie Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Batterien, Akkus, Dispersionsfarben, Altfette und Feuerlöscher können auf dem Wertstoffhof abgegeben werden, samstags nur mit Termin.