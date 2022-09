Das Schadstoffmobil kommt wieder nach Neustadt: Es steht am Freitag und Samstag auf dem Wertstoffhof (Nachtweide 7b). Problemabfälle können am Freitag von 8 bis 11.45 Uhr sowie von 13 bis 16.30 Uhr und am Samstag von 8 bis 12.30 Uhr abgegeben werden. Termine müssen nicht vereinbart werden. Abgegeben werden können unter anderem Pflanzen- und Holzschutzmittel, Putz- und Reinigungsmittel, Altfarben und -lacke, Lösungsmittel und sonstige Chemikalien sowie Spraydosen.