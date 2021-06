Das Schadstoffmobil kommt am Freitag und Samstag nach Neustadt und macht Station auf dem Wertstoffhof (Nachtweide 7b). Der Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) weist darauf hin, dass an den beiden Tagen Problemabfälle, die im Haushalt anfallen, beim Schadstoffmobil abgegeben werden können. Ein Termin ist dafür nicht nötig, da diese Anlieferung vom Betrieb auf dem Wertstoffhof getrennt ist. Geöffnet ist das Mobil am Freitag von 8 bis 11.45 sowie von 13 bis 16.30 Uhr und am Samstag von 8 bis 12.30 Uhr. Zu den Problemabfällen gehören laut ESN: Pflanzen- und Holzschutzmittel, Putz- und Reinigungsmittel, Altfarben und -lacke, Lösungsmittel und sonstige Chemikalien sowie Spraydosen.