Am 3. und 4. März macht das Schadstoffmobil im städtischen Wertstoffhof in der Nachtweide Station. Es steht am Hinterausgang bei der Einfahrt zum Bauhof. Ein Termin muss laut Stadtentsorgung nicht gebucht werden. Freitags ist von 8 bis 11.45 Uhr sowie von 13 bis 16.30 Uhr geöffnet, samstags von 8 bis 12.30 Uhr. Belastete Abfälle sind unter anderem Pflanzen- und Holzschutzmittel, Putz- und Reinigungsmittel, Altfarben und -lacke, Lösungsmittel und sonstige Chemikalien sowie Spraydosen.