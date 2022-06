Das Schadstoffmobil des Landkreises Bad Dürkheim kommt am Samstag, 11. Juni, von 8 bis 13 Uhr auf den östlichen Parkplatz in der Bahnhofstraße. Der Termin ist gedacht für Anlieferungen aus der gesamten Verbandsgemeinde Deidesheim. Als Schadstoffe gelten unter anderem flüssige Farben, Lacke, Lösungsmittel, Quecksilberthermometer, Spraydosen mit Inhalt, Laugen und Säuren, Holzschutzmittel, Haushaltsreiniger, Pflanzenschutzmittel in haushaltsüblichen Kleinmengen. Altmedikamente und eingetrocknete Farben können in die Restmülltonne. Batterien können überall im Handel abgegeben werden, wo Batterien verkauft werden. Neonröhren und Energiesparlampen können auf den Wertstoffhöfen oder im Handel abgegeben werden. Flüssige und eingetrocknete Dispersionsfarben werden bei der Sammlung nicht mehr angenommen. Sie können auf den Wertstoffhöfen kostenlos abgegeben werden. Fragen zur Schadstoffsammlung beantwortet der Abfallberater Bernhard Hohenbrink, Telefon 06322 961-5524.