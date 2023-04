Kreis DÜW. Ab 22. April findet im Landkreis Bad Dürkheim wieder eine Schadstoffsammlung statt. „Schadstoffhaltige Abfälle müssen persönlich am Fahrzeug abgegeben werden“, informiert Klaus Pabst, Werkleiter des Abfallwirtschaftsbetriebs.

Als Schadstoffe gelten unter anderem flüssige Farben, Lacke, Lösungsmittel, Quecksilberthermometer, Spraydosen mit Inhalt oder Pflanzenschutzmittel in haushaltsüblichen Kleinmengen. Die Anlieferung flüssiger Abfälle muss in festschließenden Behältern erfolgen (kein Glas). Nicht zur Problemmüllsammlung gehören flüssige und eingetrocknete Dispersionsfarben. Sie können auf den Wertstoffhöfen kostenlos abgegeben werden. Altmedikamente und eingetrocknete Farben können in die Restmülltonne.

Batterien können überall dort im Handel abgegeben werden, wo Batterien verkauft werden. Neonröhren und Energiesparlampen können auf den Wertstoffhöfen oder im Handel abgegeben werden.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb bittet, kürzere Wartezeiten am Sammelfahrzeug in Kauf zu nehmen, um so eine geordnete und umweltverträgliche Entsorgung der Problemabfälle zu ermöglichen. Fragen zur Schadstoffsammlung beantwortet im Kreishaus Bad Dürkheim der Abfallberater Bernhard Hohenbrink (Telefon 06322 9615524).

Termine



Lambrecht: Busparkplatz am Gemeinschaftshaus (Wiesenstraße), Samstag, 22. April, 8.30 bis 11.30 Uhr;

Elmstein: Parkplatz Bahnhofstraße, Samstag, 22. April, 12.30 bis 15.30 Uhr;

Deidesheim: östlicher Parkplatz Bahnhofstraße, Samstag, 29. April, 12.45 bis 15.45 Uhr;