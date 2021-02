Das Schadstoffmobil steht am Freitag und Samstag, 5. und 6. März, auf dem Wertstoffhof des Eigenbetriebs Stadtentsorgung in der Nachtweide 7b. Das Fahrzeug steht am Hinterausgang bei der Einfahrt zum städtischen Bauhof. Am Freitag können dort von 8 bis 11.45 Uhr und von 13 bis 16.30 Uhr sowie am Samstag von 8 bis 12.30 Uhr Problemabfälle mit besonderem Gefahrenpotenzial abgegeben werden. Dazu gehören Pflanzen- und Holzschutzmittel, Putz- und Reinigungsmittel, Altfarben und -lacke, Lösungsmittel und sonstige Chemikalien sowie Spraydosen. Da die Abgabe der Problemabfälle von den sonstigen Anlieferungen auf dem Wertstoffhof räumlich getrennt erfolgt, ist keine Terminbuchung notwendig.