Einfach weitergefahren ist am Freitag gegen 11.45 Uhr ein Fahrer, der auf einem Werkstattgelände im Lachener Weg auf einen geparkten Transporter aufgefahren ist. Laut Polizei entstand an diesem ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Da der Unfallverursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch per E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de oder Telefon 06324-9330 in Verbindung zu setzen.