Nur 20 Minuten stand ein Audi A3 am Montag gegen 18 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz in Deidesheim, als ein Unbekannter daran einen Schaden verursachte und flüchtete. Die Polizei geht von einem Pritschenwagen oder einem Lkw als Verursacher aus. Der Schaden liegt nach Angaben der Behörde bei rund 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Haßloch unter Telefon 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.