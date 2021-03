Einen Schaden in Höhe von 3000 Euro verursachte ein Autofahrer in der Zeit zwischen Dienstag, 16. März, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 17. März, 11.30 Uhr, in der Lindenstraße. Ein schwarzer Ford Focus wurde hinten links erheblich beschädigt. Laut Polizei flüchtete der Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern in Richtung Iggelheim. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.