Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit ist der Fahrer eines Pkw am Samstag gegen 23.30 Uhr in der Niederkirchener Hauptstraße (Höhe Hausnummer 86) in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. Dabei prallte er gegen einen Verteilerkasten. Dieser und der Pkw wurden nicht unerheblich beschädigt, trotzdem fuhr der Fahrer einfach weiter. Die Höhe des Sachschadens konnte laut Polizei noch nicht genau ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen., Telefon 06324/9330.