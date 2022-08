„Rettung am letzten Spieltag“ oder „Klassenverbleib nach Kellerduell“ – so nennt Peter Leibfried, Schach-Abteilungsleiter der TSG Deidesheim, den jüngsten Erfolg des TSG-Teams nach einem spannenden Spieltag.

Am Sonntag spielte die Schachabteilung der TSG Deidesheim die letzte Runde in der Bezirksliga Nordost gegen die Schachfreunde Worms IV. Das Kellerduell des Tabellenachten gegen den Siebten war ein Kampf auf Augenhöhe. Nachdem sieben Partien entschieden waren, stand es 3,5:3,5.

Leibfried: „Die letzte Partie an Brett 2 musste die Entscheidung bringen: In einem dramatischen Endspiel opferte Josef Lennartz seinen Springer und konnte so einen Bauern zur Dame verwandeln und die Partie gewinnen.“ Es gewannen Josef Lennartz, Peter Kühner, Rainer Bergner und Thomas Rinck, Peter Leibfried spielte remis. Die TSG rückt mit ihrem zweiten Sieg in der laufenden Saison auf Platz sechs der Tabelle vor und sichert sich den Klassenverbleib.