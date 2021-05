Kurz vor dem Corona-bedingten zweiten Lockdown fanden in Willingen (Hessen) die deutschen Jugendmeisterschaften der Altersklasse U10 und U12 statt. Mit Katja Steinlechner war eine Neustadterin dabei. Für sie wurde es abends immer spät. Doch die Zwölfjährige durfte dafür eine ganze Woche in der Schule fehlen.

„Ich habe den gesamten Stoff schon nachgeholt“, verrät die Neustadterin Katja Steinlechner bereits am Montag nach dem Schachturnier um die deutschen Jugendmeisterschaften. In der ersten Woche nach den Herbstferien ließen es die Lehrer am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium noch etwas gemütlicher angehen, daher musste die Sechstklässlerin weder neue Englisch- noch Lateinvokabeln büffeln. Die Arbeitsaufträge sammelte eine Klassenkameradin für Steinlechner. „Aber Katja kann auch sehr leicht lernen“, betont ihre Mutter Alena.

Seit der ersten Klasse spielt Katja Schach. Ob sie gut in der Schule sei, weil sie Schach spiele, oder ob sie so gut Schach spiele, weil sie sich leicht konzentriere könne, „das weiß ich nicht“, sagt Katja. Sie startete von Setzplatz 31 ins Turnier mit 40 Konkurrentinnen. Ihr Neustadter Trainer im Postsportverein, Tim Walther, hat sie in den Wochen zuvor vorbereitet. Die Zwölfjährige kommt mit der Eröffnung „Damen-Gambit“ am besten klar. Büffeln musste sie dann während des Turniers die möglichen Varianten ihrer Gegnerinnen.

Eröffnung des Gegners studieren

Um die rheinland-pfälzischen Jugendlichen kümmerte sich Trainer Thore Perske. Er studierte mit Katja jeden Abend die Eröffnungen der Gegnerin des nächsten Tages. Katja: „Ich musste mir dann mögliche Varianten einprägen. Und am Morgen übten wir das noch einmal. Es kam dann tatsächlich immer so, wie erwartet.“ Sieben Partien spielte sie in der Woche. Am Ende gab es eine Niederlage, fünf Remis und einen Sieg. Sie landete auf Platz 19. „Das hätte ich gar nicht erwartet, auch wenn ich auf eine Top-20-Platzierung gehofft habe“, freut sie sich.

Am vorletzten Tag musste sie besonders lange sitzen und schwitzen. Nach über vier Stunden besiegte sie die Rheinland-Pfalz-Meisterin Riana Müller. „Ich war dann total erledigt“, gesteht Katja. Damit erklärt sie auch, wieso sie am letzten Tag eine noch bessere Platzierung verspielt hat. Sie habe eine besondere Stellung übersehen und dadurch den zweiten Sieg aus der Hand gegeben. Steinlechner gibt zu: „Es hat mich natürlich geärgert, denn mit einem Sieg wäre ich Dreizehnte geworden. Aber ich bin trotzdem sehr stolz. Ich habe mich ja von meinem Setzplatz um mehr als zehn Ränge verbessert.“

Vorher Coronatest für alle

Das Turnier fand unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. In der Halle spielten über 100 Jugendliche in vier Turnieren. Alle mussten vorher einen Coronatest machen und während der gesamten Zeit eine Maske tragen. Das Brett stand weiter entfernt als üblich. Das führte zu kuriosen Situationen: Manche der zehnjährigen Spieler mussten sich auf den Stuhl stellen, um die entferntesten Figuren zu erreichen oder legten sich auf den Tisch.

Nachdem eine Woche zuvor die Meisterschaften der älteren Jugendlichen stattgefunden hatten, war sich Katja sicher, dass es trotz Corona noch mit dem Turnier klappt. In den langen Partien war Durchhaltevermögen gefragt. Eine Packung Nüsse, ein Obstriegel und viel Wasser sorgten bei Katja für gute Konzentration. Abends wurde es immer spät, schließlich folgte noch eine ausführliche Spielanalyse mit dem Trainer. Nervennahrung holten sich die Spielerinnen danach am Dessertbuffet. „Pudding, Götterspeise, Schokoladencreme“, zählt Katja auf. Um am nächsten Tag wieder fit zu sein für die langen Partien von mehr als zwei Stunden.