Beim Schach kommen sich die Spieler sehr nahe. Sie sitzen an einem Tisch, zwischen ihnen ist nur das Brett mit den Figuren. Daher liegt momentan der normale Spielbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie brach. Doch die Akteure duellieren sich via Internet. Auch das Training der Schachjugend im PSV Neustadt erfolgt digital. Schummler fliegen dabei schnell auf.

Die Geschwister Katja und Richard Steinlechner sitzen in ihren beiden Zimmern am Schreibtisch. Dort spielen sie eine Schachpartie am Laptop, ohne sich gegenüberzusitzen. „Nicht wegen Corona. Es geht einfach schneller, man muss nicht die Figuren aufstellen und benötigt keine Schachuhr. Die Zeitmessung übernimmt der Computer“, erklärt der 13-jährige Richard. Als er fünf Jahre alt war, hat ihm sein Vater Ulrich gezeigt, wie die Figuren auf dem Feld zu bewegen sind. Seit rund vier Jahren spielen beide Jugendliche im Verein. Richard fing richtig Feuer für den Schachsport, als er die ersten Erfolge in Partien gegen ältere Freunde hatte. Der Achtklässler der Realschule plus in Maikammer liebt das lange Nachdenken und Vorausplanen der Züge.

Nachdenken und stillsitzen

Seine Schwester Katja hat sich als Vize-Rheinland-Pfalz-Meisterin für die deutschen Meisterschaften ihrer Altersklasse qualifiziert. Die Elfjährige besucht die fünfte Klasse des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums. Dass sie beim Schachsport lange Phasen des Nachdenkens und Stillsitzens hat, stört sie nicht. „Zwischendurch kann man immer wieder mal herumlaufen, während der Gegner am Zug ist“, betont sie. Katja mag es gerne „schnell“. Während es bei herkömmlichen Partien der Erwachsenen schon mal über vier Stunden dauern kann, bis es „Schach matt“ heißt, gibt es noch das Blitzschach. Hier hat jeder nur fünf Minuten Bedenkzeit. Die Jugendpartien, die Katja bei den Landesmeisterschaften absolviert hat, haben eine Bedenkzeit von 65 Minuten je Spieler.

Als Ausgleich widmet sich Katja der Musik. Sie spielt Blockflöte, Klavier, Orgel und Geige. Doch das Hobby Schach ist zeitaufwendig, betont Papa Ulrich Steinlechner . So nehmen seine Kinder normalerweise an den Wochenenden am Training des Schachkaders Pfalz in Bad Dürkheim teil. Das Elterntaxi ist auch notwendig, wenn es zu Turnieren geht. Steinlechner: „Es geht dort aber sehr familiär zu, die Eltern verbringen eine angenehme Zeit zusammen.“

Virtueller Unterricht im Verein

Im Verein gibt es jetzt Onlineturniere und virtuellen Unterricht, erzählt Jugendtrainer Tim Walther. Der 32-Jährige coacht die Jugendlichen mit Dirk Hirse und Hanne Kühner an „normalen“ Vereinsabenden freitags von 18 bis 20 Uhr. „Dann haben wir die Regel, dass die Jugendlichen zunächst 30 Minuten bestimmte Aufgaben erledigen. Das sind Schachsituationen aus der Praxis. Sie müssen die Situation erfassen und beispielsweise in zwei Zügen matt setzen“, erzählt Walther. Wichtig ist auch die Analyse gespielter Partien. Walther: „Beim Schach wird jeder Zug mitgeschrieben. So kann man hinterher feststellen, was man vielleicht hätte besser machen können.“ Eingeteilt sind seine jungen Denksportler in drei Leistungsgruppen. Motivationsprobleme gibt es keine, schließlich freuen sich immer alle auf das „freie Spiel“. „Wichtig ist, dass die Gegner etwa in der die gleichen Leistungsstärke sind“, weiß Walther.

Online Schach spielen

Weil das Beisammensein momentan nicht möglich ist, versorgt er die 15 Jugendlichen mit virtuellen Hausaufgaben. Zudem trainiert er mit jeweils fünf Spielern online über einen Video-Telefondienst. Er rechnet nicht damit, dass der normale Turnierbetrieb in den nächsten Monaten möglich wird: „Man sitzt sich nah gegenüber und fasst auch die Figuren an. Da besteht schon eine Gefahr der Übertragung.“

Wer aber Lust hat, sich mit Neustadter Schachspielern online zu messen, kann sich bei ihm melden. Das Schachprogramm „Chessbase“ erkenne auch Schummler – es sei eine „Anti-Betrugssoftware“ eingebaut, sagt Walther, der als IT-Spezialist und selbstständiger Webentwickler mit der digitalen Welt vertraut ist. „Wer sich bei solch einer virtuellen Partie nebenbei von einem Schachcomputer beraten lässt, fliegt schnell auf. Ein Computer denkt und spielt anders als ein Mensch.“

Information

Kontakt für virtuelle Schachturniere per E-Mail an twalther.webdev@gmail.com.