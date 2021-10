Vor allem das Zusammenspiel von Corona- und Grippeimpfung hat die RHEINPFALZ-Leser bei der Ärztesprechstunde interessiert. Am Telefon saß Stefan Grüne, Chefarzt der Medizinischen Klinik II am Hetzelstift.

Er lasse sich jedes Jahr gegen Grippe impfen, sei aber nicht sicher, ob er das auch dieses Jahr tun solle, wollte ein Anrufer wissen, der selbst im medizinischen Metier arbeitet. Grüne konnte ihn beruhigen: Ab einem Alter von 60 Jahren sei ein Schutz gegen Influenza immer wichtig, ebenso indes, wenn man im Gesundheitswesen arbeite oder ansonsten beruflich viel mit Menschen zu tun habe.

Da die zweite Corona-Impfung des Anrufers drei Monate zurücklag und die Auffrischungsspritze deshalb erst in drei Monaten fällig wird, lautete sein Rat zum besten Zeitpunkt: „Jetzt einen Termin beim Hausarzt ausmachen, spätestens im November sollte die Impfung passiert sein.“

Noch notwendig?

Die dritte Corona-Impfung liege zehn Tage zurück, erzählte ein weiterer Anrufer. Sei eine Grippeimpfung da überhaupt noch notwendig? Die klare Antwort des Arztes: „Auf jeden Fall, da es sich um völlig unterschiedliche Viren handelt.“ So bietet eine Corona-Impfung keinen Schutz vor Influenza und umgekehrt. Der Senior sollte sich am besten sofort bei seinem Hausarzt melden. „Das mach’ ich“, so die Antwort.

Ein weiterer Anruf betraf die Corona-Impfung, und zwar wiederum die Frage Auffrischungsspritze. Bei den ersten beiden Malen wurde jeweils Biontech verabreicht, jetzt soll der Impfstoff Moderna sein. „Ist das sinnvoll oder eher ein Risiko?“ Stefan Grüne konnte beruhigen: Hätte er die Wahl gehabt, hätte er beim dritten Mal einen anderen Impfstoff gewählt, weil damit ein breiteres Spektrum abgedeckt werde. Eine Impfreaktion könne aber niemals ausgeschlossen werden. Diese könne indes auch positiv sein, weil der Körper damit sage: „Schau, ich bin in der Lage, das Virus abzuwehren.“

Wieder Normalbetrieb

Daneben hatte Grüne noch aktuelle Informationen zur Corona-Lage im Marienhaus Klinikum Hetzelstift dabei. Nach jüngsten Infektionsfällen unter Patienten war eine Station geschlossen worden, infizierte Mitarbeiter waren in Quarantäne. Mittlerweile habe sich alles normalisiert, seien auch alle Stationen wieder für Besucher geöffnet. ahb