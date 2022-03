Die Gaststätte „Zum Schützenhaus“ ist unter neuer Leitung wieder geöffnet. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit den jungen Köchen Doreen Holzapfel und Manuel Herrmann fachkundige Wirte gefunden haben“, so der erste Vorsitzende des Schützenclubs, Michael Thurner. Holzapfel und Herrmann, die in Haßloch aufgewachsen sind, bieten gut bürgerliche und pfälzische Küche an. Beim Eröffnungsabend wurde besonders die typisch pfälzische Gemütlichkeit gelobt.