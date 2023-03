Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Rande der Bande: Die Schützengesellschaft Neustadt wird am 3. August 535 Jahre alt. Lange war sie der Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens in Neustadt. Im Jahr 1500 wurden Schützenfeste eingeführt mit Schmausereien und Volksbelustigungen. 84 Jahre später kriegten sich allerdings Armbrust- und Büchsenschützen auf einem solchen Fest in die Wolle.

Wie fast überall greift Corona auch ins Neustadter Vereinsgeschehen ein. So muss die Schützengesellschaft Neustadt ein Vorhaben verlegen, dessen Anlass in der Pfalz einmalig ist: