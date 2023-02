Schüsse, die am Dienstag gegen 21.20 Uhr in Haßloch in der Neugasse zu hören waren, gingen laut Polizei vermutlich auf eine Schreckschusswaffe zurück. Die Überprüfung vor Ort und die Fahndungsmaßnahmen hätten schnell zur Aufklärung geführt, so die Behörde. Die Bewohner des Anwesens hätten mit den Schüssen nichts zu tun. In der Nähe seien auf dem Boden mehrere Patronenhülsen einer vermutlichen Schreckschusswaffe gefunden werden. Wer sie genutzt hat, ist jedoch unklar. Es wurde ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.