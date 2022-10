Am Wochenende hat eine Internet-Veröffentlichung einer jungen Frau aus Haßloch für Furore gesorgt. Sie hatte ein Foto von sich in sozialen Netzwerken gepostet, das sie mit schweren Gesichtsverletzungen zeigt. Zudem beschrieb sie, was sich aus ihrer Sicht am Dienstag, 11. Oktober, kurz vor Mitternacht in Rotkreuz- und Uhlandstraße in Haßloch ereignete. Am Montag bestätigte die Neustadter Polizei auf Anfrage, dass es zu diesem Sachverhalt eine Anzeige gebe. Weiter hieß es von der Polizei am Montag nur, dass man ermittele, noch keinen Tatverdacht habe und daher Zeugen suche. Am Dienstag nun haben die Ermittler erste Erkenntnisse der Ereignisse präsentiert. Demnach sind am 11. Oktober gegen Mitternacht drei Bewohner der Rotkreuzstraße in Haßloch nach draußen gegangen, weil ein Böller gezündet worden war. Der Knallkörper sei auf einer Fensterbank detoniert und habe einen Rollladen beschädigt. Bei der Begutachtung des Schadens entdeckten die drei zudem mehrere Einschläge in der Hauswand und an der Jacke einer 32-Jährigen. Die Frau war zudem an der Stirn getroffen worden. Einen Tag später, so die Polizei habe sich herausgestellt, dass eine kleine Stahlkugel die Verletzung verursacht habe. Die Frau wurde in einem Krankenhaus behandelt. Zudem wurde in der Tatnacht noch die Frontscheibe eines in der Uhlandstraße geparkten BMW beschädigt. „Auch hier könnten es Stahlkugeln gewesen sein, die den Schaden verursachten“, schreibt die Polizei. Sie hofft weiterhin auf Hinweise von Zeugen unter Telefon 06321 8540, um die Abläufe in der Tatnacht aufklären zu können.