Die Neustadter Kriminalpolizei ermittelt derzeit wegen eines Vorfalls aus der vergangenen Woche, bei dem offenbar eine Schusswaffe im Spiel war und eine junge Frau schwer verletzt wurde. Am Wochenende hat eine junge Frau über soziale Netzwerke im Internet ein Bild von sich veröffentlicht, das sie mit schweren Gesichtsverletzungen zeigt. Im Text dazu verweist sie auf einen Vorfall von Dienstag, 11. Oktober. Demnach habe es gegen 23.30 Uhr in der Rotkreuzstraße einen lauten Knall gegeben und danach Schussgeräusche. Die Polizei sei gekommen und habe festgestellt, dass in der Nachbarschaft ein Rollladen demoliert wurde. Die Frau fährt dann fort mit ihrer Beschreibung: „Sobald die Polizei weggefahren war, wurde ich direkt mehrmals beschossen.“ Ein Projektil habe sie zwischen den Augen getroffen, weshalb sie operiert werden musste. Der Täter sei danach in die Uhlandstraße gegangen und habe dort noch siebenmal auf eine Autofrontscheibe geschossen. „Wir werden alles dran setzen, diesen Menschen zu finden und bitten euch um Hilfe“, heißt es weiter.

Auf Anfrage bestätigt die Kriminalpolizei, dass Anzeige erstattet worden sei. Es gebe bisher noch keinen Tatverdacht. Allerdings habe ein Kommissar die Internet-Schilderungen der Frau bestätigt. Die Angaben seien identisch zur Anzeigenformulierung. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Die Polizei hofft daher auf Hinweise von Zeugen unter Telefon 06321 8540.