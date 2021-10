Für die Schüsse auf einen 41-Jährigen, die am 1. Oktober nach einem Streit in der Haßlocher Straße in der Schießmauer fielen, gibt es einen Tatverdächtigen. Ein 26-Jähriger steht im Verdacht, die Tat begangen zu haben. Das haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Montag in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt gegeben. Der Beschuldigte sei am Samstag, 2. Oktober, dem Haftrichter des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt worden. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags. Der Beschuldigte kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Das 41-jährige Opfer befindet sich weiterhin in einem Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizeipräsidium nicht. Der Mann musste operiert werden. Den Schüssen vorausgegangen war ein Streit zwischen den beiden Männern. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern weiter an.