Im Schülerzeitungswettbewerb der Länder wurde das Produkt „Klartext“ des Neustadter Käthe-Kollwitz-Gymnasiums mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Die Einrichtung erhielt zum Thema „Hat Deine Schule Mobbing im Griff?“ den Preis der Werner-Bonhoff-Stiftung. Zuvor hatte die Redaktion den ersten Preis in der Online-Kategorie des Regionalwettbewerbs der RHEINPFALZ errungen. In ihrem Online-Artikel zum Thema (Cyber-)Mobbing greift die Redaktion der Schülerzeitung einen Klartext-Bericht aus dem Jahr 2012 auf, analysiert das Thema und zieht eine Bilanz zur Mobbingprävention an ihrer Schule. Die Jury kommt zu dem Urteil, dass sich Klartext „durch spannende schulrelevante Themen“ auszeichne, welche in journalistischer Breite mit verschiedenen Stilformen und relevanten weiterführenden Links aufbereitet seien „und stets den Blick über den Tellerrand hinauswerfen“. Zur Auszeichnung gehört üblicherweise eine Preisverleihung im Bundesrat und die Teilnahme am Schülerzeitungskongress in Berlin. In Zeiten von Corona wird der Kongress in digitaler Form stattfinden, für die Verleihung wird eine ein alternatives Format vorbereitet.