Das Schülerinnen-Team der Berufsbildende Schule (BBS) Neustadt mit Lojain Alzir, Jennifer Fernando und Selina Klobetanz aus der elften Klasse hat mit dem Modell „L’arene des fleurs“ den diesjährigen Schülerwettbewerb „Junior.ING“ der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz in der Alterskategorie II (ab Klasse 9) gewonnen. Die Modelle „Starwave Stage“ von Sina Boestel, Christoph Müller, Marvin Reiß und Colin Steidel aus der zwölften Klasse der BBS, sowie „OctaTriRing“ von Marlon Spanke und Maximilian Layh, ebenfalls aus der zwölften Klasse der BBS, wurden mit dem vierten Platz ausgezeichnet.

Unter dem Motto „Arena – gut überdacht“ haben Schülerinnen und Schüler aus ganz Rheinland-Pfalz Modelle entwickelt und gebaut, die sowohl gestalterisch als auch technisch überzeugen mussten. Insgesamt nahmen 320 Schülerinnen und Schüler von 32 Schulen am Wettbewerb teil und reichten 124 kreative und technisch anspruchsvolle Modelle ein. Besonders stark vertreten war die Alterskategorie I mit 205 Teilnehmern, während 115 Schülerinnen und Schüler in der Alterskategorie II antraten. Der Gesamtanteil der Mädchen lag bei 40 Prozent, in der Altersklasse I sogar bei fast 50 Prozent.