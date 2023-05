Beim Schülerwettbewerb „Junior. ING“ der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz haben Ruben Lind und Luca Müller, Schüler des Leistungskurses Bautechnik im Abiturjahrgang 2023, mit ihrem Modell „Atlas-Brücke“ den ersten Platz belegt. Damit qualifizierten sie sich für den Bundesentscheid in Berlin. Die drei weiteren Teams des technischen Gymnasiums der Berufsbildenden Schule Neustadt erreichten jeweils Platz vier. Unter dem Motto „Brücken schlagen“ sollten die über 500 Teilnehmenden eine Rad- und Fußwegbrücke entwerfen und als Modell bauen. Neben der Einhaltung technischer Kriterien war die Kreativität der Schülerinnen und Schüler gefragt. Nach drei Jahren konnte die Landespreisverleihung wieder in Präsenz beim ZDF in Mainz stattfinden.