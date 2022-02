„Abi Heute - Captain Morgan“, unter diesem Motto hoffen die Abiturienten des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums, ihren Abiball feiern zu können. Ob die Feier überhaupt steigen kann, ist jedoch nicht nur wegen der aktuellen Corona-Lage unsicher. Noch fehlt dem Abschlussjahrgang dafür auch das nötige Geld. Das hat Meinolf Sachse, der Wirt der „Quetschekuche Stubb“ auf der Haardt durch Amelie Waldhoff mitbekommen. Die Abiturientin arbeitet dort als Servicekraft. Sie hat ihrem Chef erzählt, wie schwer es ist, in der aktuellen Zeit Geld für eine Abschlussfeier einzunehmen. So entstand die Idee zu zwei Themenabenden am kommenden Freitag und Samstag, an denen die Schüler kellnern. Der Gewinn geht an den Abschlussjahrgang, um gebührend feiern zu können.

„Was genau in Sachen Party möglich ist, ist noch nicht klar“, verrät Waldhoff. Sie gehört zum Planungsteam des Abiballs und habe erst vergangene Woche mit den Zuständigen des Saalbaus telefoniert. Dort soll eigentlich das bestandene Abitur gefeiert werden, wenn es die aktuelle Lage zulässt. „Wir haben aber auch das Problem, dass der Saalbau sehr teuer ist und uns trotz Corona und der ganzen Absagen preislich nicht entgegengekommen wird“, so Waldhoff. Die Einnahmen sollen bei dem Geldproblem helfen.

Es wird ein Drei-Gänge-Menü geben

Und auch wenn der Abiball nicht wie geplant ausgerichtet werden kann, würde es auf jeden Fall eine Alternative geben, eventuell im Sommer im Deidesheimer Hof. „Es liegt uns sehr am Herzen, irgendwas auf die Beine zu stellen. Und dafür brauchen wir das Geld auf jeden Fall“, so die Schülerin. Zudem seien auch die Abende selbst „eine schöne Gelegenheit, dass noch mal alle zusammen kommen, auch die Eltern“.

An beiden Abenden wird jeweils ab 18 Uhr ein Drei-Gänge-Menü angeboten, wobei das „Captain-Morgan“-Rum-Panna-cotta als Dessert an das Abimotto angelehnt ist. Das Menü wird 28 Euro kosten und ist auch als vegetarische Variante bestellbar.

Info

Reservierungen telefonisch unter 06321 9595490 oder per E-Mail an freude@quetsche-kuche-stubb.de. Alle Infos zur Veranstaltung finden sich auch auf der Internetseite www.quetsche-kuche-stubb.de. Es gilt die 2G-plus-Regelung.